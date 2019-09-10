Названы самые раздражающие человеческие качества

Пользователь Reddit с ником VictorJ45 поинтересовался у других пользователей, какие качества раздражают их в других людях. Он уточнил, что это должны быть качества, которые обычно люди считают хорошими. Тред с ответами юзеров набрал больше 36 тысяч лайков.

Многие комментаторы приводили в пример людей, которые слушают музыку без наушников или прослушивают аудиосообщения в общественных местах. Кроме того, юзер с ником SlerpesWithHerpes признался, что его злят водители машин и мотоциклов, которые заставляют мотор реветь поздно ночью, когда люди в близлежащих домах спят.

BobFred1211 рассказал, что его раздражают люди, которые дают советы другим о том, как жить, и снабжают их цитатами известных людей. «Они думают, что выглядят глубокомысленными, но, на мой взгляд, это глупо», — резюмировал юзер. Curiously-peculiar осудила тех, кто увлекается астрологией и использует принадлежность к тому или иному знаку зодиака, как оправдание своего поведения.

Annie_Benlen выразила возмущение по поводу взрослых женщин, которые говорят с другими взрослыми, как с детьми, используя уменьшительно-ласкательные формы слов. Boogawooger написал, что ему надоел его сосед по комнате, который постоянно бьет воздух, таким образом изображая бойцовские удары.

Пользователь NotABurner2000 обратила внимание на то, что отвечать на сообщения тех, кто вам дорог, лучше сразу. «Это не круто, человек просто подумает, что вы в нем не заинтересованы», — пояснил юзер.

Ранее работники казино поделились на Reddit наиболее печальными историями, с которыми им приходилось сталкиваться. Многие замечали, что заядлые игроки теряли себя.

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