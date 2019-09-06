Работники казино поделились печальными историями из своей практики

Пользователи Reddit, работающие в казино, поделились наиболее печальными историями, с которыми им приходилось сталкиваться. Тред набрал более 30 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Юзер под ником jackie0h рассказал, что раньше заведение, где он работает, часто посещала женщина, которая засиживалась за игорным столом по пять суток. Ей часто звонил муж, умоляя вернуться домой к детям, а начальник сам приходил в казино, заставляя ее пойти на работу. «Я не знаю, что с ней случилось, но она, вероятно, разрушила свою жизнь», — поделился автор. Также он заметил, что несколько завсегдатаев игорного заведения покончили с собой, а некоторые сели в тюрьму.

Некоторые сотрудники казино замечали, что видели настоящие ломки у заядлых игроков. Один из них рассказал, что однажды всем пришлось срочно эвакуироваться и закрывать здание из-за прорыва трубы, и тогда с пожилой любительницей игр произошла настоящая истерика. По его словам, она кричала так, будто только что навсегда потеряла горячо любимого и близкого человека.

Пользователь inflammablepenguin заявил, что самое грустное в его работе — наблюдать, как меняются посетители. По его словам, в казино приходят милые и дружелюбные люди, которые просто хотят повеселиться. Однако вскоре, когда они возвращаются снова и снова, они больше не проявляют эмоций и становятся зацикленными на проигрышах.

В треде также отметились заядлые игроки в казино. Некоторые из них заявили, что играют маленькими ставками для удовольствия, так как боятся все потерять. Ряд пользователей уточнили, что не видят смысла прекращать игру после выигрыша, так как чувствуют в себе силы на новые победы. Однако многие сошлись во мнении, что игорные заведения могут разрушить личность человека и лишить его многого.

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