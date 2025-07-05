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17:18, 5 июля 2025Россия

Беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Дополнительной информации мэр не привел. Также не сообщается о пострадавших и последствиях на земле.

Утром 5 июля Собянин сообщил о попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по столице. По его словам, средства ПВО отразили атаку.

В промежутке с 08:00 до 09:40 мск силы ПВО Минобороны также сбили по одному беспилотнику в небе над Нижегородской, Смоленской, Курской и Рязанской областями.

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