«Порше» протаранил остановку в российском городе

Mash: Автомобиль «Порше» протаранил остановку в Казани, пострадал один человек

Автомобиль «Порше» протаранил остановку общественного транспорта и врезался в столб в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По его информации, пострадал один человек. Уточняется, что у мужчины сильное кровотечение. Других подробностей о ДТП источник не привел.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes-Benz, по предварительным данным, принадлежащий совладелице авиакомпании S7 25-летней Марии Филевой, перевернулся после столкновения с другой машиной в Москве. За рулем был 23-летний молодой человек.