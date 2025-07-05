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16:41, 5 июля 2025Россия

«Порше» протаранил остановку в российском городе

Mash: Автомобиль «Порше» протаранил остановку в Казани, пострадал один человек
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Автомобиль «Порше» протаранил остановку общественного транспорта и врезался в столб в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По его информации, пострадал один человек. Уточняется, что у мужчины сильное кровотечение. Других подробностей о ДТП источник не привел.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes-Benz, по предварительным данным, принадлежащий совладелице авиакомпании S7 25-летней Марии Филевой, перевернулся после столкновения с другой машиной в Москве. За рулем был 23-летний молодой человек.

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