Машина одной из богатейших женщин России попала в ДТП в Москве

Mercedes, предварительно принадлежащий совладелице S7, перевернулся в Москве

Mercedes-Benz, предварительно принадлежащий одной из богатейших женщин России — совладелице авиакомпании S7 25-летней Марии Филевой, попал в ДТП и перевернулся в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, авария произошла утром 5 июля на пересечении Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы. Внедорожник столкнулся с двумя другими иномарками и перевернулся. За рулем находился 23-летний Святослав Б., он доставлен в больницу. Находилась ли сама Филева в машине — неизвестно.

В 2024 году Филева вошла в список «20 богатейших женщин России» по версии журнала Forbes. Главным акционером группы компаний S7 является ее отец, Владислав Филев.

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