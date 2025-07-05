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17:16, 5 июля 2025Путешествия

Пулково приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vvicca1 / Shutterstock / Fotodom

Петербургских аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Об этом пишет официальный аккаунт аэровокзала в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково», — отмечается в сообщении. Кроме того, аккаунт в Telegram «Представитель Росавиации» подтвердил соответствующую информацию.

Ранее 5 июля стало известно, что пассажиры рейса из Владивостока в Москву два часа не могут выйти из самолета, среди них губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам пассажиров рейса «Аэрофлота» SU1705, он должен был прилететь в столицу в 14:00, но сначала некоторое время кружил над аэропортом. Самолет приземлился, однако пассажиров до сих пор не могут выгрузить в здание аэропорта.

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