Следователи рассказали о самых странных нераскрытых преступлениях

Пользователи Reddit, работавшие в правоохранительных органах, рассказали о самых странных нераскрытых преступлениях, с которыми они сталкивались. Во многих случаях в деле не хватало улик, чтобы определить виновных.

Пользователь MobileTackle1 отметил, что его всегда пугали дела, в которых пострадавшими были люди молодого возраста или даже дети. Он добавил, что иногда семьи сообщали о пропаже родственника спустя 10 или 20 лет, что выглядело подозрительно.

Юзер 13madrigal42 вспомнил, что в его карьере было дело, в котором грабитель угрожал убить всех членов семьи, если один из родителей не изобьет собственного ребенка. По его словам, преступление так и не было раскрыто. Он считает ужасной как мысль, что преступник остался на свободе, так и то, что кто-то мог придумать такое оправдание для причинения вреда ребенку.

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По словам codaru2021, во время его работы расследовалось дело об убийстве 16-летнего мальчика. Ребенка сбила машина, водитель привез его тело и оставил прямо у дома. Отец нашел мальчика утром. У полиции оказалось недостаточно доказательств для ареста.

Пользователь TBLCoastie искал преступника, который убивал животных в округе. Живодер привязывал собак к деревьям и резал их ножом. «После примерно четырех или пяти погибших собак это прекратилось и начальник не дал мне продолжить работу, призвав заняться "реальными преступлениями"», — пояснил он. Однако сыщик уверен — подобное поведение могло привести к желанию преступника стать серийным убийцей, жертвами которого станут люди.

Юзер rollandfloor расследовал нападения на бездомных людей. Преступник подвозил их, затем избивал и бросал на улицу. Нападения происходили зимой в регионе, где температура может доходить до минус 45 градусов. Он отметил, что даже допускал участие полицейских в этих действиях, однако подозреваемых так и не выявили.

В августе пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, рассказали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. По их словам, больные в первую очередь часто не соблюдают базовых правил перед операцией.

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