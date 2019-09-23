В сети нашли способы сохранить девственность до 25 лет

Пользователи портала Reddit перечислили способы сохранить девственность своих детей до достижения ими 25-летнего возраста. Обсуждение запустил юзер под ником Kingflares, который предложил комментаторам вообразить встречу с демоном, предлагающим миллиард долларов за это.

«При рождении вашего ребенка появляется демон и говорит: "Ваш ребенок будет необычайно привлекательным, а вы получите миллиард долларов, если они будут девственниками до 25 лет, иначе ваша и его душа будут моими". Вы не можете информировать своего ребенка о любом аспекте сделки. Каков ваш план?» — описал автор треда воображаемую ситуацию.

Большинство пользователей предположили, что детей стоит оградить от внешнего мира. Многие вспомнили о сказочных сюжетах, когда родители принцесс отправляли их в высокую башню, охраняемую драконами, и представили, что это происходило из-за сделки с темными силами.

Юзер sleepyhollow_101 заявил, что современным решением станет подземный бункер с предметами первой необходимости. «И убедите ребенка, что мы живем в постапокалиптическом адском мире», — завершил он. Однако ему возразили, что в таком случае можно не узнать об общемировых катаклизмах, которые спустя 25 лет убьют новоявленных «миллиардеров». Взамен они предложили приставить к детям нянь и охрану. Комментатор romaniansm посчитал, что сделка не имеет смысла, так как гиперинфляция уничтожит полученный приз.

Garrett73 придумал следующий план: не рассказывать детям о сделке, но пообещать им 100 тысяч долларов за то, что они не будут жить сексуальной жизнью до 25 лет. «Я также познакомил бы их с Reddit, так как все здесь девственники. И также попытался бы сделать их параноиками по поводу ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем — прим. «Ленты.ру»)», — заметил он. Ряд комментаторов поддержали его, заметив, что детей можно с ранних лет приучить в компьютерным играм, и проблема будет решена. При этом религиозность, по их мнению, не стала бы веской причиной для целомудрия молодежи. Некоторые предположили, что детей спасут от чужих ухаживаний дурацкие прически, некрасивая одежда или пояс верности.

Ранее в сентябре пользователи Reddit рассказали о наиболее странных предпочтениях в сексе, о которых они слышали от друзей. К примеру, один из них заявил, что получил предложение от коллеги заняться любовью с его супругой.

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