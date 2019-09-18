Найдены способы избавиться от назойливых телефонных мошенников

Пользователи Reddit назвали лучшие способы избавиться от назойливой телефонной рекламы и прервать звонки мошенников. Своими историями они поделились в соответствующем треде, который набрал более восьми тысяч комментариев и 36 тысяч лайков за один день.

Многие говорили, что на звонки с незнакомых номеров следует отвечать неожиданными вопросами. Один из пользователей заявил, что он поставил звонящего в неловкое положение, подробно уточняя адрес его офиса. Другой в ответ на рекламное предложение принялся расспрашивать о подробностях продаваемого товара, доводя ситуацию до абсурда.

Юзер под ником BirdShitPie рассказал, что однажды ему позвонили мошенники, заявившие, что в его автомобиле обнаружено 22 фунта наркотиков, а сиденья окровавлены. Не растерявшись, комментатор принялся обвинять звонящих в краже: «Это был я, но у меня было 30 фунтов кокаина в машине. Вы говорите, что восемь фунтов просто пропали?» Не ожидавший такой реакции преступник выругался и бросил трубку.

Пользователь venice7771 рассказал, что специально изменяет голос и принимается заигрывать с мошенниками. «Сексуальным низким голосом говорю: "Эй, детка, как дела?" Они обычно трубку вешают сразу. Если нет, то мой следующий ответ на то, что они говорят — "это звучит очень возбуждающе, а во что ты одет?» — поделился юзер хитростью.

«Привет! Федеральное бюро расследований, Департамент по мошенничеству с телемаркетингом, чем я могу вам помочь?» — поделился пользователь The-Dudest своим универсальным ответом. Еще один комментатор рассказал, что долго троллил парня, который пытался выманить у него платежные данные под предлогом благотворительности. Ему удалось вывести его из себя.

Пользователей поддержал юзер eres5, который, по его словам, всегда выслушивает всю тираду звонящего до конца, а затем переспрашивает. Так он делает несколько раз, пока собеседник сам не бросит трубку. Другой комментатор подтвердил, что можно вовсе ничего не отвечать, так как звонящие не хотят терять время на молчащего абонента.

Ранее пользователи сети перечислили наиболее странные предпочтения в сексе. Многие узнали о них от знакомых.

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