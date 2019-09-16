Девушка отказалась от дорогого обручального кольца и удивила пользователей сети

Пользовательница Reddit под ником lexxi185 поинтересовалась, правильно ли она поступила, когда отказалась от дорогого обручального кольца. Она считает, что достаточно самого простого украшения, однако ее парень думает иначе.

Девушка пояснила, что ей не нравятся кольца, потому что она не хочет, чтобы с ней «обращались, как с принцессой из диснеевских мультфильмов». «Если выход замуж подразумевает кольцо для подтверждения брачных обязательств, не может ли это быть одно кольцо? Самое обычное и простое», — подчеркнула юзер.

По словам девушки, она не хочет носить бриллианты или что-то еще дорогое, к тому же регулярно путается в украшениях, а иногда не может их найти. «Я не хочу тратить ни время, ни деньги на его выбор. Я нашла одно простое в интернете. Он посмотрел на него и не согласился, отметив, что кольцо слишком обычное», — пояснила автор обращения.

Девушка отметила, что возлюбленный намерен-таки найти ей кольцо подороже, в связи с чем у них возник спор. В комментариях многие удивились ее позиции, но отнеслись к этому с пониманием. Пользователь HL1925 подчеркнул, что каждый в паре хочет сделать лучше другому. Он посоветовал подробно и честно обсудить этот вопрос, понять желания друг друга и прийти к компромиссу.

Ранее в сентябре жительница Северной Каролины напугала пользователей Facebook подарком, который ей преподнес муж. Она разместила фото кольца в форме черепа, которое, по ее утверждению, сделано из человеческой кости.

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