Фермер надел дорогое обручальное кольцо на вымя коровы и подвергся травле в сети

Пользователи Facebook раскритиковали фермера, который сделал возлюбленной предложение руки и сердца, надев обручальное кольцо на вымя коровы. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографию в сети опубликовала молодая женщина из Сингапура, которая обратила внимание подписчиков на безвкусно подобранное, на ее взгляд, украшение и сам жестокий поступок. Снимок получил более 18 тысяч репостов и сотни осуждающих комментариев.
«Мужчина — фермер. Это все еще не оправдывает его плохой вкус», — уточнила она. Тысячи подписчиков посочувствовали корове, которой причинили боль ради забавы. «Корова этого не заслужила», — заявил один из комментаторов. Другой подтвердил, что никогда в жизни не испытывал столь сильной ненависти из-за фотографии.
Ряд подписчиков призвали классифицировать этот снимок как доказательство в деле о жестоком обращении с животными. «Животное не заслуживает такого насилия», — переживал еще один юзер.
Также один из пользователей указал на то, что кольцо должно быть невероятно большим по размеру, чтобы налезть на сосок вымени, и намекнул на то, что избранница фермера была отнюдь не миниатюрной.
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали известного корейского блогера за издевательства над собакой. За питомца также заступились борцы за права животных.