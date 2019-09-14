Муж подарил жене кольцо из человеческой кости

Жительница Северной Каролины Бриттани Рассел (Brittany Russell) напугала пользователей Facebook подарком, который ей преподнес муж. В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.

«Муж только что удивил меня этим кольцом, и, конечно, я хочу узнать, что вы о нем скажете. Оно вручную вырезано из настоящей человеческой кости (в Великобритании). Возможно, кто-то из вас видел мое обручальное кольцо, и, думаю, вы согласитесь, что это мне подходит гораздо больше», — написала американка.

Участники сообщества отметили, что кольцо гармонично дополняет образ Рассел. У девушки множество татуировок на теле, она носит в ушах тоннели, а в носу — сережку, у американки короткая стрижка с выбритыми висками. Однако львиную долю комментаторов смутил и даже напугал сюрприз ее мужа. Даже привыкшие к провокациям юзеры признавались, что шокированы. Одну из таких пользовательниц настолько поразило украшение, что она оставила сразу несколько комментариев.

«Я так расстроена, что вот мой второй комментарий. Тот факт, что нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, из какой части тела оно сделано, и то, что вам это неважно, меня очень пугает», — отметила она.

Некоторые заявили, что пара не уважает мертвых, и у супругов нет ничего святого. «Это же страшно грустно. То, что кто-то берет то единственное, что осталось от мертвого человека, единственное подтверждение, что он жил на Земле, и превращает в чертово украшение — это неуважение. Мне стыдно за тебя, автор», — подытожил один из комментаторов.

Как отмечает издание The Daily Mail, в США купля-продажа человеческих костей по большей части легальна. Однако в некоторых штатах существуют собственные законы о правилах получения и провоза костей.

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