Невеста похвасталась кольцом и была высмеяна за толстые волосатые пальцы

Анонимная невеста похвасталась своим помолвочным кольцом в сети и была поднята на смех за толстые волосатые пальцы. Фотографию украшения в Facebook-сообществе That's It, I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами») опубликовала ее подруга.

На снимке запечатлена левая рука девушки с кольцом на безымянном пальце, украшенным драгоценными камнями. «После помолвки моя лучшая подруга разрешила мне выложить ее кольцо! Оно было сделано на заказ, жених заплатил за него три тысячи фунтов стерлингов. Он хранил его четыре года в сейфе своей матери. А встречаются они уже десять лет», — подписала публикацию автор.

Подписчики группы ринулись критиковать пухлые руки невесты, а также неторопливость жениха. «Нужно было выбирать кольцо побольше, чтобы оно хотя бы налезало на ее толстые пальцы», — высказалась одна из них. «Пухлые пальцы — это еще полбеды. Она могла хотя бы побриться», — заявила другая. «Кольцо на заказ, которое даже ей не подходит? За 10 лет отношений он не смог выяснить ее размер? А чего он ждал четыре года?» — недоумевала третья пользовательница соцсети. «Три тысячи? Выглядит дешево. И эти пальцы…» — прокомментировала четвертая.

В августе еще одна неизвестная невеста высмеяла своего жениха за то, что он подарил ей кольцо с крошечным камнем. Девушка разместила фотографию украшения на портале Reddit. Оно представляет собой тонкое золотое кольцо, к которому прикреплен маленький бриллиант. В описании к посту автор рассказала, что встречается с молодым человеком уже восемь лет, и на протяжении трех из них они обсуждают свадьбу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



