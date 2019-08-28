Невеста высмеяла своего жениха за подаренное ей позорное помолвочное кольцо

Невеста высмеяла своего жениха за то, что он подарил ей кольцо с крошечным камнем. Об этом сообщает The Sun.

Девушка разместила фотографию украшения на портале Reddit. Оно представляет собой тонкое золотое кольцо, к которому прикреплен маленький бриллиант. В описании к посту автор рассказала, что встречается с молодым человеком уже восемь лет, и на протяжении трех из них они обсуждают свадьбу. «Он сказал, что ему пришлось долго копить на это кольцо. Прослыву ли я материалисткой, если скажу, что мне не хочется носить это мелкое отвратительное кольцо?» — задалась вопросом невеста.

Мнение комментаторов по этому поводу разделилось. Некоторые раскритиковали выбор жениха. «Обычно я не материалистка в таких вопросах, но если бы мой мужчина сделал мне предложение с вот этим, я была бы оскорблена», — высказалась одна из них. «Он нашел самый дешевый вариант. По-моему, раз он так поступает в отношениях, он будет вести себя точно так же и в браке», — сделала вывод другая. «Вопрос даже не в цене, а в том, как кольцо выглядит. Меня бесит то, какое оно мелкое и жалкое», — поддержала третья.

Другие выступили против невесты. «Они обсуждали брак три года и ни разу не поговорили о кольцах?» — удивилась одна пользовательница Reddit. «Когда проблема в кольце, это означает, что проблема вовсе не в кольце», — отметила вторая. «Не выходи замуж за этого парня, если размер и форма кольца для тебя важнее его чувств», — посоветовала еще одна комментаторша.

В августе пользователи сети ужаснулись ногтям анонимного жениха на фотографии в закрытой Facebook-группе That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над ногтями»). На странице сообщества появился свадебный снимок, на котором только что поженившаяся пара демонстрирует свои кольца на фоне цветов. Внимание пользователей соцсети привлекло отсутствие маникюра у новобрачного: под его необработанными ногтями виден толстый слой грязи.

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