Женщина сделала кольцо из пуповины ребенка и была обругана в сети

Пользовательницу Facebook по имени Дарси Рой Мерфи обругали за фотографию кольца, которое, по ее словам, изготовлено из пуповины ее ребенка. Публикацию женщина сделала в закрытом сообществе That's It, I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами»).

На снимке запечатлена правая рука с украшением на безымянном пальце. На тонком серебряном кольце расположен крупный камень бурого оттенка. «Я тот самый человек, который решил сделать кольцо из пуповины своей дочери, чтобы она всегда была со мной. Еще не видела здесь подобных постов, поэтому собираюсь вас удивить и ужаснуть», — описала Дарси фотографию.

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Комментаторы высказали отвращение к увиденному. «Я бы никогда не догадалась, что это такое, если бы ты не объяснила. Теперь меня тошнит», — негодовала одна из них. «Что, черт возьми, это такое? Я не знаю, как с этим жить», — возмутилась другая. «Но зачем тебе это нужно? Омерзительно», — недоумевала третья подписчица группы.

Ранее в августе еще одна пользовательница опубликовала в Facebook фото необычного помолвочного кольца, которое ей подарил жених. Украшение оригинального дизайна из недорогого металла вызвало оскорбительные сравнения и шутки в соцсети. Один из членов этой же закрытой группы сравнил украшение с вагиной.

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