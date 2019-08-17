Помолвочное кольцо девушки сравнили с детородным органом и лапшой

Британка опубликовала в Facebook фото необычного кольца на помолвку, которое ей подарил жених. Об этом сообщает The Sun.

Украшение оригинального дизайна из недорогого металла вызвало оскорбительные сравнения и шутки пользователей сети. Один из членов закрытой группы That's It, I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами») в Facebook разместил снимок в этой группе, где другой пользователь сравнил украшение с вагиной. Третий написал, что «оно похоже на ухо», а еще один комментатор заявил, что оно напоминает ему лапшу.

16 августа сообщалось, что пользовательницы сети высмеяли анонимную невесту за слишком маленькое обручальное кольцо нелепой формы. На снимке, опубликованном подругой девушки, демонстрируется узкое серебряное кольцо в форме молекулы ДНК.

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