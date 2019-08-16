Невесту высмеяли за обручальное кольцо нелепой формы

Пользовательницы сети высмеяли анонимную невесту за слишком маленькое обручальное кольцо нелепой формы. Ее фотография появилась в закрытой группе в Facebook That’s It, I’m Ring Shaming («Вот так я на насмехаюсь над обручальными кольцами»).

На снимке, опубликованном подругой девушки, демонстрируется узкое серебряное кольцо в форме ДНК. «Наткнулась на это фото в Instagram моей подруги. Что вы думаете?» — подписала публикацию автор поста.

Пользовательницы сети бросились критиковать украшение за его нелепость. «Выглядит так, будто его очень неудобно носить. Оно на самом деле так искривлено, или мне просто кажется?» — задавалась вопросом одна комментаторша. «Казалось бы, дизайнер должен приложить больше усилий к созданию обручального кольца, ведь это важный момент в жизни. Но, если честно, дерьмо выглядит более привлекательно, чем этот жалкий кусок металла», — возмущалась другая подписчица. «Кольцо в форме ДНК?? Это чтобы убедиться, что твоя избранница не является родственницей?» — заметила третья девушка. «Это кольцо выглядит очень изношенным и поцарапанным. Что ты с ним делала? Била молотком?» — глумилась еще одна пользовательница.

Ранее в июле анонимная пользовательница Facebook высмеяла дизайн кольца, которое ей подарил бывший муж в день помолвки. Само кольцо представляет собой двух серебряных лягушек, между которыми расположен камень овальной формы. Комментаторы сочли такой дизайн отвратительным.

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