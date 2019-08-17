В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон

Британский магазин предложил реплику помолвочного кольца герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Sun.

Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом. Историческая драгоценность оценивается в 300 тысяч фунтов (более 24 миллионов рублей).

Реплика кольца изготовлена из ювелирного сплава с платиновым покрытием. Вместо натуральных сапфира и бриллиантов украшение инкрустировано синим и бесцветными кристаллами. Цена бижутерии — 19,5 фунта (чуть более 1,5 тысячи рублей).

Ранее 17 августа сообщалось, что британку высмеяли из-за необычного кольца на помолвку, которое ей подарил жених. Один из членов закрытой группы That's It, I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами») в Facebook разместил снимок кольца в этой группе, где другой пользователь сравнил украшение с вагиной. Третий написал, что «оно похоже на ухо».

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