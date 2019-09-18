Отец отказался вести дочь под венец из-за отчима и разгневал пользователей сети

Пользователь Reddit под ником anonymous150000 рассказал, что отказывается идти на свадьбу дочери из-за того, что там будет присутствовать ее отчим. В комментариях мужчине посоветовали пересмотреть свою позицию.

Автор поста заявил, что развелся с супругой, когда их ребенку было шесть лет. Спустя годы он узнал, что жена снова вышла замуж, а у отчима и его дочери сложились хорошие отношения. Юзер вспомнил, что просил дочь не называть отчима отцом. По его словам, он очень тяжело переживал разрыв с семьей.

Теперь мужчина получил приглашение на свадьбу дочери, где она просила вести ее под венец вместе с отчимом. Она пояснила, что хочет сдержать обещание и видеть его на свадьбе не простым гостем. Однако пользователь возмутился участием отчима в церемонии. Он сказал, что не придет на мероприятие из-за него.

В комментариях юзеры были разгневаны его ультиматумом. Mcwedlav подчеркнул, что в посте автор очень много говорит о себе, хотя речь идет о свадьбе дочери. «Звучит так, будто он считает себя самой важной частью свадьбы. Очень незрело», — добавил он. По мнению ChronicKhaleesi, пользователь завидует бывшей супруге и дочери. Он добавил, что мужчине стоит забыть о чувствах и пойти на компромисс ради дочери, а не заставлять ее делать выбор.

Ранее в сентябре на Reddit стала вирусной история о том, как невеста попросила прийти свою больную раком подругу на свадьбу в парике. Девушка призналась, что не хочет выполнять просьбу невесты.

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