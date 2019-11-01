Женщины перечислили самые важные негласные принципы жизни

Пользовательницы Reddit рассказали о главных негласных правилах, которым должны следовать все женщины на планете. Они объединили их под общим названием «Девичий кодекс». Большинство принципов касались женской солидарности.

Многие подписчицы треда заявили, что необходимо и правильно сообщать любой девушке о том, что в ее внешнем виде что-то не так: к примеру, помада отпечаталась на зубах, на лице осыпалась косметика или юбка случайно оказалась заправленной в колготки. Отдельно отмечалось, что это всегда нужно делать аккуратно и тихо. «Если на ее штанах есть красное пятно, вы говорите ей об этом осторожно и немедленно», — написала TheRedMaiden.

Еще одно правило касалось помощи в защите от насилия. Одна из пользовательниц рассказала, что, когда она была маленькой, она потерялась в огромном магазине, и ее стал преследовать неизвестный взрослый мужчина. Она прибилась к семье, состоящей из матери и нескольких детей, и та, быстро сориентировавшись, сделала вид, что является ее родительницей. Женщина не оставляла ее одну, пока настоящая мать девочки не нашлась.

Многие взрослые девушки отметили, что также важно заботиться о тех, к кому назойливо и грубо пристают в барах, и помогать им сбежать от пьяных незнакомцев. Они советовали делать вид, что попавшая в беду девушка — ваша знакомая, и увлекать ее разговором. Также некоторые замечали, что аккуратно следят за напитками других девушек, чтобы в них ничего не подсыпали.

Большинство юзеров сошлись во мнении, что взаимовыручка крайне важна для женщин. «Если кто-то просит гигиеническое изделие, дай. Неважно, кто просит, даже если она тебе не нравится. Если у тебя есть, отдай», — заявила AMarmaladeSandwich. Другая пользовательница уточнила, что это правило касается и резинки для волос: ею следует поделиться, даже если ты знаешь, что больше никогда не увидишь собеседницу. Позднее юзеры включили в этот список и обезболивающие таблетки.

Дополнительный свод правил касался личных отношений. «Если твоя подруга возвращается к своему отвратительному бывшему, ты всегда поддержишь ее, но ты также скажешь ей правду и сообщишь, если их отношения токсичны», — напомнила DayumItsMe. Некоторые также напомнили о негласном правиле не иметь интимных отношений с бывшими своих подруг и знакомых.

Ранее пользователи Reddit перечислили некоторые наиболее популярные теории заговора, которые кажутся им правдоподобными. Выяснилось, что многие уверены, что Гагарин не первый человек в космосе, а первый выживший космонавт.

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