Мужчина сделал комплимент коллеге и попал в неудобную ситуацию

Пользователь Reddit с ником mikelisse сделал комплимент коллеге на работе и случайно для себя узнал трагическую историю, объясняющую перемены в его внешности.

Автор рассказа встретил в офисе коллегу, с которым раньше работал в одном отделе. С момента их последней встречи прошло около полутора лет.

«Увидев его, я был удивлен. Он скинул примерно 45 килограммов, так что я подумал, будет хорошим шагом отметить это и сделать комплимент», — объяснил рассказчик. Он сказал коллеге, что рад его видеть, что тот прекрасно выглядит, и пожелал успехов в этом начинании. Сотрудник отреагировал фальшивой улыбкой и проронил, что тоже рад встрече, продолжив идти по делам.

Такая реакция удивила мужчину — обычно их беседы проходили гораздо теплее. Вернувшись на рабочее место, он рассказал сидящему рядом коллеге о ситуации. «Я получил мрачный ответ о том, что у мужчины диагностировали рак, и именно поэтому он так сильно похудел», — написал пользователь.

В комментариях многие вспомнили о похожих неприятных случаях. Okinawanfury рассказала, что ее подруга получает подобные комментарии о ее худобе под фотографиями в соцсети, однако девушка на самом деле больна. Юзер jasonfresta посоветовал следовать правилу не упоминать сильные изменения в жизни человека, пока он не скажет о них сам. В этот импровизированный список вошли слова об изменениях в весе, о детях у пары, а также о местонахождении мужа или жены.

Ранее пользователей соцсетей испугал внешний вид участника австралийского аналога шоу «Последний герой» Бадена Гилберта (Baden Gilbert). Мужчина сильно похудел, и многие посчитали такой внешний вид нездоровым.

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