Участник «Последнего героя» исхудал и напугал зрителей своей изможденностью

Пользователей соцсетей испугал внешний вид участника австралийского шоу Survivor (аналог российского проекта «Последний герой») Бадена Гилберта (Baden Gilbert). Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

Зрители очередного выпуска передачи обратили внимание на то, что Гилберт сильно похудел. «Ему уже больше нечего терять. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте ему 20 бургеров с двумя котлетами, двойной порцией сыра и бекона, картошку, жаренную в утином жире, а на десерт — жареный батончик Mars», — написал юзер JasonWilson76.

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Многие всерьез обеспокоились здоровьем 23-летнего мужчины. «Пусть его исключат из проекта, чтобы он наконец поел», — посоветовал продюсерам программы один из пользователей. «Он выглядит, как скелет», — констатировал другой комментатор.

Гилберт еще до начала участия в проекте был одним из самых худых участников. Он предсказывал, что из-за этой особенности его будут недооценивать, однако он заявил, что чувствует себя нормально.

В августе создатели Survivor заставили одну из участниц пережить трагедию из прошлого, погрузив ее под воду. Девушка призналась, что испытание напомнило ей о цунами, свидетелем которого она была.

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