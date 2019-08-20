Участник реалити-шоу временно потерял возможность ходить после опасного трюка

Участник австралийского реалити-шоу Survivor (аналог «Последнего героя» — прим. «Ленты.ру») Росс Кларк-Джоунз (Ross Clarke-Jones) был вынужден прекратить съемки в передаче из-за ранения, полученного в ходе выполнения одного из испытаний. Об этом пишет Yahoo! Lifestyle.

Кларк-Джоунз должен был, ухватившись за веревку, перепрыгнуть с одной платформы на другую, но веревка оборвалась, и он упал в канаву. «Для меня все происходило как в замедленной съемке. Я закричал от боли. Такой боли я еще никогда не чувствовал», — признался конкурсант.

К мужчине на помощь поспешили медики. Они установили, что участник не сможет ходить, и унесли его со съемочной площадки. Кларка-Джоунза перевезли в местную больницу, где врачи подтвердили диагноз: у конкурсанта была сломана лодыжка.

Дальнейшее участие в шоу для Кларка-Джоунза стало невозможным, из-за чего он расстроился. «Я только разогревался. У меня со всеми были дружеские отношения. Я мог выбрать любое направление развития», — отметил он. Мужчина добавил, что восстановление после травмы займет от четырех до шести месяцев.

Ранее в августе одну из конкурсанток Survivor погрузили под воду и заставили пережить страшный опыт из прошлого.

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