Интернет и СМИ
 
Последние новости
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Российские медики приехали на вызов и спасались бегством от агрессивной толпы
Россиянин с ножом-бабочкой атаковал Казанский собор на Красной площади
В России захотели сократить рабочую неделю
Названы предрасположенные к особо опасному раку люди
В московском метро развернут торговлю 
По Крымскому мосту проехало рекордное количество машин
Раскрыты действия Горбачева при объединении Германии
Названо условие переезда бывшего игрока «Баварии» Рибери в Россию
Кэти Перри стянула трусы с партнера по клипу и оказалась в центре скандала
Новости партнеров

Участника шоу талантов заподозрили в обмане из-за воплей его жены

Перейти в «Мою Ленту»

Зрители австралийского шоу Australia's Got Talent остались недовольны выступлением одного из участников, обратив особое внимание на чересчур эмоциональную реакцию его жены. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Демиан Адитья (Demian Aditya) поместил себя в стеклянный контейнер, откуда попытался выбраться, пока сверху на него сыпалось большое количество песка. Когда Адитья полностью засыпало, его жена сильно занервничала и заплакала. На сцену выбежали спасатели, а некоторые члены жюри встали со своих мест.

Конкурсанту удалось выбраться из контейнера, однако зрители заподозрили его в обмане. Многие из них обратили внимание на то, что Адитья выступал с точно таким же номером в 2018 году в американском шоу талантов. Тогда его жена реагировала практически одинаковым образом.

«Жене должны дать "Оскар" за ее представление», — писал один из зрителей в социальных сетях. «Одна из моих любимых вещей в телешоу — фейковое напряжение во время так называемых опасных трюков», — иронизировал другой. «Получилась почти что нормальная попытка показать трюк. Кто-нибудь может научить этих судей актерствовать, у моей кошки больше искренности, чем у них», — возмущалась третья пользовательница.

Ранее в августе канадский акробат Трой Джеймс напугал судей шоу своим трюком, во время которого согнулся как паук.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Is Australia's Got Talent 'fake'? Bombshell claims surface as frustrated viewers speculate if contestants are 'paid actors' after 'recycled' act featuring magician and his crying wife
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Бывший участник «Холостяка» поджег себя в эфире шоу талантов
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»

Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
06:01Сегодня

Мужчина нашел дополнительный способ безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня

20:1212 августа

Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине

19:3812 августа

Водитель BMW пожалел денег на доставку телевизора и придавил им ребенка

Интернет и СМИ00:04 3 августа

Сильные и зависимые

Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
19:0212 августа

«Победа» заявила о мощной DDoS-атаке на свой сайт

18:2712 августа

Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове

18:1612 августа

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Интернет и СМИ00:0428 июля

Ручки-то вот они!

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
17:3212 августа

Колоритный персонаж из телесюжета покорил зрителей своей искренностью

16:3612 августа

Российской журналистке выстрелили в голову

15:2912 августа

Женщину затроллили в комментариях под фотографиями ее умершего сына

Россия
Солдаты НАТО пропали с памятника погибшим в Великую Отечественную войну
«Я помню тот день, когда мама получила похоронку»
Истории россиян, чьих отцов и матерей уничтожила советская власть
Российские медики приехали на вызов и спасались бегством от агрессивной толпы
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
По Крымскому мосту проехало рекордное количество машин
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Разборки водителя и кондуктора с укачанным в автобусе мальчиком попали на видео
Все материалы
Мир
Раскрыты действия Горбачева при объединении Германии
Культ Ир Сен
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
В Германии признали укрепление роли фашистов
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Россия оказалась любимой темой Трампа
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Устроивший резню в Сиднее с криками «Аллах акбар!» преступник попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Владелец задержанного на Украине российского танкера обратился к Зеленскому
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Советник Зеленского отказался пересматривать закон об украинизации
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Атамбаева обвинили в убийстве
Все материалы
Экономика
Состоятельность россиян посчитают по новой шкале
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Huawei пошла на хитрость в торговой войне против США
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Названы главные признаки «правильной» колбасы
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин с ножом-бабочкой атаковал Казанский собор на Красной площади
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Россиянка отправилась в отпуск с золотыми слитками в кроссовках
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Скрывавшийся 26 лет за двойное убийство россиянин попался полиции
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
В деле о хищениях при реконструкции резиденции Путина вскрылись нарушения
Все материалы
Наука и техника
Опубликован клип о роботе Федоре
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Трамп рассказал о выгоде США от взрыва на российском военном полигоне
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
В России назвали провальные самолеты СССР
Все материалы
Спорт
Украинский новичок московского «Динамо» рассказал о ненависти в соцсетях
С легким стартом
Разгромные победы МЮ, «Сити» и «Ливерпуля» — главные события первого тура АПЛ
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межполовой бой
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Бразильский новичок «Зенита» допустил выступление за сборную России
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Подсчитаны траты на российских биатлонистов
Все материалы
Культура
Кэти Перри стянула трусы с партнера по клипу и оказалась в центре скандала
Борьба в партере
Почему все здания театров нужно закрыть и передать РПЦ
Лиам Хемсворт посвятил пост ушедшей к девушке Майли Сайрус
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Рэпер Дрейк побил три рекорда The Beatles и разозлил любителей рока
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина нашел дополнительный способ безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Водитель BMW пожалел денег на доставку телевизора и придавил им ребенка
«Оргазм для ушей»
 
Все материалы
Ценности
Подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид снялись в нижнем белье в одной рекламе
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Названы самые популярные люксовые автомобили России
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей
Все материалы
Путешествия
В «Турпомощи» заявили о нанесенном бюджету Грузии «большом ударе»
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Девушка постирала трусики в чайнике отеля и возмутила пользователей сети
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Сердобольный бортпроводник успокоил младенца в самолете
Все материалы
Из жизни
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Женщина удивила докторов и родила двойню после ночи в круизе
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Пьяный игрок в пелоту загрыз живого петуха и попал под суд
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Все материалы
Длительный тест Hyundai Tucson с турбомотором и «роботом»
Поближе знакомимся с самым непопулярным вариантом корейского кроссовера
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Lada выпустит «клубную» версию хэтчбека XRay
Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы
Новый Porsche Cayenne стал 680-сильным гибридом
Все материалы
Дом
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Названа цена самой доступной квартиры в Москве
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Расходы на недвижимость обвалились
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россия поставит за рубеж жимолость и облепиху
Подсчитана доля планирующих выйти на экспорт малых предприятий
Более 100 социальных объектов подключат к интернету в НАО
В России появится первый центр ионной терапии для лечения рака
Все материалы