Участника шоу талантов заподозрили в обмане из-за воплей его жены

Зрители австралийского шоу Australia's Got Talent остались недовольны выступлением одного из участников, обратив особое внимание на чересчур эмоциональную реакцию его жены. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Демиан Адитья (Demian Aditya) поместил себя в стеклянный контейнер, откуда попытался выбраться, пока сверху на него сыпалось большое количество песка. Когда Адитья полностью засыпало, его жена сильно занервничала и заплакала. На сцену выбежали спасатели, а некоторые члены жюри встали со своих мест.

Конкурсанту удалось выбраться из контейнера, однако зрители заподозрили его в обмане. Многие из них обратили внимание на то, что Адитья выступал с точно таким же номером в 2018 году в американском шоу талантов. Тогда его жена реагировала практически одинаковым образом.

«Жене должны дать "Оскар" за ее представление», — писал один из зрителей в социальных сетях. «Одна из моих любимых вещей в телешоу — фейковое напряжение во время так называемых опасных трюков», — иронизировал другой. «Получилась почти что нормальная попытка показать трюк. Кто-нибудь может научить этих судей актерствовать, у моей кошки больше искренности, чем у них», — возмущалась третья пользовательница.

Ранее в августе канадский акробат Трой Джеймс напугал судей шоу своим трюком, во время которого согнулся как паук.

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