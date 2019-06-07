Участницу шоу талантов из Украины убили и бросили в реку

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Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля. Об этом пишет Daily Mail.

По данным полиции, 33-летняя акробатка была убита до того, как ее бросили в реку. Поиски Клишты начались после того, как она не появилась на работе — в парке развлечений «Европа-Парк», расположенном в немецком городе Руст. Клишта выступала там в шоу под названием Night Beat Angels.

Правоохранители арестовали бывшего бойфренда артистки по подозрению в ее убийстве, но официальных обвинений не предъявили. «Он был милым, но отношения у них были нестабильные», — описал отношения пары один из знакомых погибшей. По его информации, Клишта и ее парень расстались, но продолжали вместе работать.

Женщина родилась на Украине, но жила в Германии. На родине она была рекордсменкой по количеству вращений обруча. Клишта участвовала в шоу талантов на Украине, в Румынии и Германии.

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