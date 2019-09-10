Победительница популярного шоу рассказала об опасных последствиях своего триумфа

Победительница пятого сезона шоу Love Island («Остров любви») Эмбер Джилл (Amber Gill) рассказала о том, как тяжело ей пришлось после победы в передаче. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на выпуск ток-шоу Loose Women («Свободные женщины»), в котором Джилл приняла участие.

Джилл призналась, что получает в свой адрес много негативных комментариев и сообщений, в числе которых есть и угрозы убийством. «Это настолько шокирует, что становится даже смешно. Кто может думать, что нормально оставлять такие комментарии? Что у них в голове?» — недоумевает девушка.

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Она сказала, что пытается смеяться над всем негативом, который получает. Юмор позволяет ей преодолевать давление со стороны недоброжелателей.

Джилл одержала победу в пятом сезоне Love Island, который выходил в эфир в 2019 году. Love Island — британское реалити-шоу, участники которого проводят несколько недель на вилле. Их цель — найти себе пару из числа остальных конкурсантов и получить за это денежный приз.

В июне звезды этого проекта рассказали о том, как проходит их подготовка к съемкам. Выяснилось, что им приходится выдерживать несколько дней изоляции.

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