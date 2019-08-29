Звезда реалити-шоу потребовала от поклонников плату за совместные фото

Звезда реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Томми Фьюри (Tommy Fury) начал требовать с фанатов деньги за совместные фотографии. Как сообщает The Sun, мужчина хочет получить 30 фунтов стерлингов (2440 рублей) за один снимок с его участием.

20-летний Фьюри опробовал свою схему заработка на поклонниках в торговом центре в городе Блэкпул. На месте прямо указано, что за совместное фото необходимо отдать 30 фунтов, а за возможность сделать снимок телезвезды — 15 фунтов (1220 рублей).

По оценке издания, Фьюри зарабатывает около пяти тысяч фунтов в час (около 400 тысяч рублей), а до конца 2019 года может заработать только на таких снимках до 100 тысяч фунтов (8 миллионов рублей).

Ранее Томми Фьюри удивил зрителей, когда в одном из выпусков заявил, что родился в 1999 году. Многие в соцсетях сразу ощутили себя в разы старше, «став бабушками или дедушками».

Уроженец Манчестера получил известность в Великобритании после участия в «Острове любви». К финалу он стал встречаться с Молли-Мае Хог (Molly-Mae Hague). Они были фаворитами на победу в передаче, однако уступили другой паре.

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