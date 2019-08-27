Звезда реалити-шоу ослепла на один глаз из-за пробки от шампанского

Участник реалити-шоу Love Island «Остров любви» Тео Кэмпбелл (Theo Campbell) перестал видеть правым глазом после того, как пробка от шампанского разрезала его глаз пополам. Об этом пишет Metro.

У себя в Instagram Кэмпбелл опубликовал фото, на котором он лежит в больнице с повязкой на глазу, а рядом с ним находится его девушка — Кэз Кроссли (Kaz Crossley). В подписи к снимку мужчина не раскрыл детали произошедшего, уточнив только то, что потеря зрения — следствие несчастного случая.

Он признался, что перенес две операции, но добавил, что не теряет веры в лучшее. «У меня все еще есть один глаз», — оптимистично отметил он.

Кэмпбелл поблагодарил девушку за то, что прилетела к нему в больницу на Ибицу, где он отдыхал. Также участник реалити-шоу сказал поблагодарил фанатов, которые поддерживали его в сети. «Если кто знает, где продаются классные повязки на глаз, напишите мне», — заключил он.

Кэмпбелл участвовал в Love Island в 2007 году, а Кроссли — в 2018-м. Пара познакомилась в Таиланде на съемках и начала встречаться в мае 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!