Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей

Зрители раскритиковали новое шоу на телеканале MTV под названием Ghosted, премьера которого должна состояться 10 сентября 2019 года. Об этом пишет Huffington Post.

Ведущие передачи — Рейчел Линдси (Rachel Lindsay) и Трэвис Миллс (Travis Mills) — помогут участникам проекта найти их бывших партнеров, друзей и членов семьи, которые внезапно прервали общение с ними по неизвестной причине. Герои проекта попробуют выяснить, что послужило причиной исчезновения близких из их жизни.

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Многие пользователи социальных сетей посчитали такое вмешательство в частную жизнь других людей неприемлемым. «Возможно, кто-то ушел из токсичных или абьюзивных отношений, а потом к нему вдруг заявляется этот человек с кучей камер. Это может быть очень травматично для психики», — отметил один из юзеров.

Некоторые писали, что шоу фактически разрешает сталкинг (навязчивое преследование — прим. «Ленты.ру»). «Кажется, каждый выпуск этой программы будет представлять из себя 60 минут треша с кошмарными сюжетными поворотами», —предположил Local Blogger.

В июне 2018 года, ведущий раскритиковал британское шоу Love Island («Остров любви»), назвав его «тошнотворной грязью в бикини».

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