Интернет и СМИ
 

Телеведущая слизала упавшие на пол взбитые сливки и взбесила соцсети

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В сети раскритиковали ведущую британского шоу This Morning Аманду Холден (Amanda Holden) за то, что в эфире программы она съела подобранные с пола взбитые сливки. Фрагмент видео с инцидентом появился в Twitter-аккаунте передачи.

Холден вместе с соведущим и приглашенным поваром готовили торт-безе. Пытаясь попробовать взбитые сливки, журналистка уронила каплю лакомства на пол и со словами «правило трех секунд» подобрала их с пола и съела. «Это как-то неловко», — отметил ее коллега.

Зрители не оценили поступка Холден. Они упрекнули девушку в плохих манерах и пообещали никогда не смотреть эфиры с ее участием. «Вы не имеете права показывать, как ваши ведущие подбирают и едят пищу с пола», — возмутился один из зрителей, отметив что, такое поведение пропагандирует «ужасную гигиену» в обществе.

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