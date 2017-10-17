Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира

Эфир утренней программы Radio 4 Today в Китае внезапно прервался на выступлении редактора местного отделения «Би-би-си» Кэрри Грейси (Carrie Gracie). Об этом пишет BuzzFeed.

Вещание прекратилось после краткого описания усиленных мер безопасности и ограничений, с которыми сталкиваются жители Пекина из-за съезда Коммунистической партии Китая. В город приезжают должностные лица, и из-за этого образуются пробки на дорогах. По словам журналистки, во избежание наплыва жалоб на сайте транспортной системы просто отключают комментарии.

Когда ведущий Джон Хамфрис (John Humphries) спросил Грейси, почему китайские власти занимают такую ​​жесткую позицию, в эфире наступила тишина. После восстановления связи Хамфрис продолжил интервью вопросом об ограничении связи в городе. «Конечно, мы не можем сказать наверняка, Джон, но я бы отметила, что многие телефонные звонки прерываются, как только речь заходит о чем-то значимом», — отметила репортер.

«Одна из самых больших проблем Китая в настоящее время — это контроль частной жизни, который взяла на себя правящая партия. Наша работа телевизионщиков, которую мы проводим в Китае, омрачена отсутствием контакта с аудиторией. Цензура всех видов здесь только ужесточается», — сказала журналистка.

В заключение Грейси заявила, что граждане с либеральными политическими взглядами и международные СМИ испытывают на себе сильное давление китайских властей.