Снимающие порно для детей матери изумили телезрителей

Зрители британского телеканала Channel 4 были шокированы первой серией реалити Mums Make Porn, где пять матерей пытаются создать этичный порнофильм для детей. Свои впечатления они описали в Twitter.

Большинство пользователей поразил фрагмент выпуска, где женщины смотрели различные современные порноролики и обсуждали их. Юзеры заметили, что реакции женщин выглядят нереалистично, и назвали их наигранными.

«У Сары Луис шестеро детей, и она шокирована порно?!» — обозлился пользователь Люк Феррино (Luke Ferrigno). «Шестеро детей и тошнит от вида спермы», — иронически заметил другой подписчик.

Некоторые уточняли, что участницы слишком чувствительны. «Порно, которое они собираются создать, будет настоящим дерьмом, не так ли?» — сокрушались они.

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Многие зрители сочли телепередачу неправдоподобной. Они называли ее героинь сбродом, а их саму идеи реалити — странной. «Что, черт возьми, я смотрю?!» — возмутился пользователь The Gaming Muso.

По мнению пользовательницы по имени Аманда, каналу Channel 4 следовало также создать шоу, где порно создают отцы. «И потом сравнить их», — пошутила она.

Юзер Марк Джеймс (Mark James) раскритиковал идею шоу, предположив, что через неделю героини будут производить наркотики, чтобы показать их вред.

Ранее стало известно, что в проекте Mums Make Porn женщины будут снимать порнофильм, который можно показать детям. По их мнению, современные подобные ролики для таких целей не подходят.

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