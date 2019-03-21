Интернет и СМИ
 
Последние новости
Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Гигантская волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии
Россиян углубят в историю проституции
Водителя школьного автобуса заподозрили в попытке сжечь полсотни человек живьем
Волны-убийцы стали больше и смертоноснее
Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Новости партнеров

Видео со скрытых камер в ванных и спальнях отелей массово выкладывали в сеть

Перейти в «Мою Ленту»

Более полутора тысяч человек стали жертвами незаконных онлайн-трансляций из гостиничных номеров в Южной Корее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Камеры были спрятаны в телеприставках, розетках и держателях для фенов. Отснятый материал выгружался на специальный сайт. На портале было зарегистрировано более четырех тысяч человек. 97 из них оплатили ежемесячный взнос в размере 45 долларов (почти три тысячи рублей). За доплату пользователи могли подключиться к стриму в прямом эфире.

В преступной схеме участвовало несколько человек: двое мужчин уже арестованы, в отношении двух других ведется расследование. Установлено, что сотрудники гостиниц ничего не знали о преступной схеме.

«В прошлом был похожий случай, когда в отелях устанавливались нелегальные камеры, и их постоянно тайно смотрели, но полиция впервые обнаружила ситуацию, когда видео транслируется в прямом эфире в интернете», — уточнили в правоохранительных органах.

Незаконно снятые видео являются распространенной проблемой в Южной Корее. Чаще всего злоумышленники крепят скрытые камеры в общественных женских туалетах. Такой жанр называют spycam, записи позднее продаются в сети.

В 2018 году десятки тысяч женщин вышли на улицы Сеула и других городов в знак протеста против таких преступлений. Выступления проходили под лозунгом «Моя жизнь — не ваше порно».

Ранее владелица крупного южнокорейского порносайта, известная под именем Сонг (Song), была приговорена к четырем годам тюрьмы. На ее портале размещались тысячи spycam-записей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hundreds of hotel guests were secretly filmed and live-streamed online
Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
19:1820 марта

Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать

17:4220 марта

Российский журналист сообщил об угрозах от охранников «Газпрома» и пропал

00:32Сегодня

Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии

Интернет и СМИ00:0319 марта

«Я раздавил жизнь человека»

Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
14:5920 марта

Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети

12:2520 марта

НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

11:0620 марта

Известная телеведущая рассказала о наркозависимости и расплакалась

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
13:4220 марта

Крымские города исчезли из приложения на iPhone

20:4320 марта

Собчак раскрыла размер своего заработка

16:5620 марта

Первый канал лишил фильм о педофилии Майкла Джексона описаний сцен секса

Россия
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
Стали известны подробности гибели солдат на учениях под Псковом
В России появятся детские пособия для малоимущих
Гражданин Узбекистана изнасиловал беременную россиянку
Россиянин похитил ребенка и насиловал в коммуналке 10 лет
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
Клинтон убивает соперников, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Итальянскому суду запретили судить премьера страны
Водителя школьного автобуса заподозрили в попытке сжечь полсотни человек живьем
Во Франции закроют джихадистские организации
Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
Украинские истребители с полным боекомплектом прошли над Азовским морем
Новейшее российское радиоэлектронное оружие впервые заметили в Донбассе
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Казахстанцы запротестовали из-за переименования Астаны в честь Назарбаева
Украина ввела санкции против сотен россиян
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Власти собрались лучше кормить россиян
Раскрыты доходы бюджета от роста НДС
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Россия захотела взять в долг у Запада
Все материалы
Силовые структуры
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Тюремщиков наказали за бунт в колонии для особо опасных преступников
Предполагаемого казначея Солнцевской ОПГ похоронили в Москве
Арестованы соучастники похищения изнасилованной россиянки
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Sea Launch отменил заказ на украинские ракеты
Раскрыта загадка телепортации сквозь стену
Волны-убийцы стали больше и смертоноснее
Apple внезапно выпустила новые AirPods
Падение без взлетов
 
Все материалы
Спорт
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Российские фигуристки поспорили о раздевании на льду
Медведевой надоело плакать
Чемпион UFC провалил допинг-тест и отказался от титула
Норвежский биатлонист Бе обвинил россиянина Логинова в трусости
Серхио Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Все материалы
Культура
Наше все«Отмороженных не ставить!»
За что Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» попали в черный список на радио
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео
Опубликован трейлер нового фильма Тарантино с Ди Каприо и Питтом в главных ролях
Мужчина в одних стрингах прогулялся по Третьяковке
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
В России показали фильм о суровой женской мести
Модель с обложки российского Vogue стала мужчиной
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Опубликованы пляжные фото принца Чарльза
Все материалы
Путешествия
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Гигантская волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм
Пассажирка облизала унитаз в самолете и прославилась
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Американцы нашли посреди поля набитый пивом холодильник и поблагодарили небеса
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Преданный пес повредил лапы в погоне за бросившими его хозяевами
Семья ушла с похорон на 14 секунд позже положенного и попала под штраф
Все материалы
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и подорожал
Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров
Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней
Все материалы
Дом
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Названы любимые страны российских покупателей зарубежного жилья
Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Место на парковке в Москве оценили в пять миллионов рублей
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Все материалы