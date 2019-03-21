Видео со скрытых камер в ванных и спальнях отелей массово выкладывали в сеть

Более полутора тысяч человек стали жертвами незаконных онлайн-трансляций из гостиничных номеров в Южной Корее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Камеры были спрятаны в телеприставках, розетках и держателях для фенов. Отснятый материал выгружался на специальный сайт. На портале было зарегистрировано более четырех тысяч человек. 97 из них оплатили ежемесячный взнос в размере 45 долларов (почти три тысячи рублей). За доплату пользователи могли подключиться к стриму в прямом эфире.

В преступной схеме участвовало несколько человек: двое мужчин уже арестованы, в отношении двух других ведется расследование. Установлено, что сотрудники гостиниц ничего не знали о преступной схеме.

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«В прошлом был похожий случай, когда в отелях устанавливались нелегальные камеры, и их постоянно тайно смотрели, но полиция впервые обнаружила ситуацию, когда видео транслируется в прямом эфире в интернете», — уточнили в правоохранительных органах.

Незаконно снятые видео являются распространенной проблемой в Южной Корее. Чаще всего злоумышленники крепят скрытые камеры в общественных женских туалетах. Такой жанр называют spycam, записи позднее продаются в сети.

В 2018 году десятки тысяч женщин вышли на улицы Сеула и других городов в знак протеста против таких преступлений. Выступления проходили под лозунгом «Моя жизнь — не ваше порно».

Ранее владелица крупного южнокорейского порносайта, известная под именем Сонг (Song), была приговорена к четырем годам тюрьмы. На ее портале размещались тысячи spycam-записей.

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