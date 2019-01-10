Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму

Владелица крупнейшего южнокорейского порносайта Soranet, известная как Сонг (Song), получила четырехлетний тюремный срок за распространение запрещенных материалов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Помимо лишения свободы, суд приговорил 45-летнюю Сонг к штрафу в 1,4 миллиарда вон (около 1,25 миллиона долларов). По данным следствия, за почти 20 лет существования сайта женщина и ее подельники (муж и два сообщника) получили колоссальную прибыль.

Многие годы Сонг скрывалась от правосудия в Новой Зеландии. Чтобы вынудить ее вернуться в Корею, власти аннулировали паспорт женщины. Полиция арестовала владелицу сайта, когда та вернулась в Сеул. Ее подельники, в том числе муж, все еще скрываются за границей.

На сайте Soranet нередко появлялись порноролики с участием несовершеннолетних. Широкий общественный резонанс вызвали тысячи записей жанра spycam: ролики, снятые тайной камерой в женских туалетах и раздевалках.

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Сам сайт был закрыт в 2016 году после того, как общество обратило внимание на проблему spycam. Производство и распространение всех форм порнографии незаконно в Южной Корее. Тысячи активистов требовали правосудия над владельцами портала.

Ранее новозеландская полиция арестовала мужчину, который тайно снимал женщин в душевой своего дома. Сдавая апартаменты в аренду, он регулярно получал новых «моделей» для своих порнографических роликов. Согласно местным законам, он может получить до 14 лет тюрьмы.

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