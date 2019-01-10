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Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму

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Владелица крупнейшего южнокорейского порносайта Soranet, известная как Сонг (Song), получила четырехлетний тюремный срок за распространение запрещенных материалов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Помимо лишения свободы, суд приговорил 45-летнюю Сонг к штрафу в 1,4 миллиарда вон (около 1,25 миллиона долларов). По данным следствия, за почти 20 лет существования сайта женщина и ее подельники (муж и два сообщника) получили колоссальную прибыль.

Многие годы Сонг скрывалась от правосудия в Новой Зеландии. Чтобы вынудить ее вернуться в Корею, власти аннулировали паспорт женщины. Полиция арестовала владелицу сайта, когда та вернулась в Сеул. Ее подельники, в том числе муж, все еще скрываются за границей.

На сайте Soranet нередко появлялись порноролики с участием несовершеннолетних. Широкий общественный резонанс вызвали тысячи записей жанра spycam: ролики, снятые тайной камерой в женских туалетах и раздевалках.

Сам сайт был закрыт в 2016 году после того, как общество обратило внимание на проблему spycam. Производство и распространение всех форм порнографии незаконно в Южной Корее. Тысячи активистов требовали правосудия над владельцами портала.

Ранее новозеландская полиция арестовала мужчину, который тайно снимал женщин в душевой своего дома. Сдавая апартаменты в аренду, он регулярно получал новых «моделей» для своих порнографических роликов. Согласно местным законам, он может получить до 14 лет тюрьмы.

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