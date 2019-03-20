Взявшиеся за порно для детей матери рассказали о трудностях на съемках

Пять матерей из Великобритании, захотевшие снять этичный порнофильм для детей в рамках передачи Mums Make Porn, столкнулись с разногласиями во время съемок. Их цитирует газета The Sun.

Задача Эммы, Аниты, Сары, Сары-Луизы и Джейн — снять фильм для взрослых, в котором бы не содержалось сцен насилия и который изображал бы секс без прикрас. Тяжелее всего эта работа дается христианке Джейн, матери 19-летней дочери. Она сомневается, сможет ли продолжить участие в эксперименте Channel 4, по условиям которого матерям нужно было просмотреть порно с жесткими сексуальными сценами, в том числе групповыми. Джейн этот этап дался с трудом. В то же время, несмотря на набожность Джейн, в фильме будет реализовано множество ее идей, замечает Сара-Луиза из Манчестера.

Среди матерей нет единства насчет того, каким будет порно, которое они должны представить. Разногласия среди участниц шоу начались после встречи с порносценаристом. После нее в коллективе возникла напряженность.

43-летняя Анита из Манчестера сетует, что более консервативные матери не разделяют ее идеи снять в порно четырех человек. Анита — модельный агент и мать четверых мальчиков в возрасте 24 лет. Отмечается, что она регулярно смотрит порно с мужем и может свободно поговорить о сексе с сыновьями за обеденным столом.

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Анита жалуется на ханжество остальных матерей, которые называют некоторые ее предложения отвратительными или шокирующими. «Вы говорите: "Это ненормально". А я отвечаю: "Ну, я же нормальная, и я это делала"», — поясняет Анита, добавляя, что почувствовала осуждение со стороны коллектива.

«Было тяжело слышать, как Анита чувствовала, что ее осуждают. Мы так боимся причинить боль другому человеку», — со слезами на глазах признается 48-летняя Эмма, стилист и мать двух дочерей.

Как отмечает The Sun, Великобритания является вторым крупнейшим потребителем порнографии после США. Общественное внимание к теме порно в стране приковано в связи с планами правительства по расширению программы полового воспитания детей. В ее рамках школьникам расскажут, как интернет способствует формированию нездоровых взглядов на секс. Детям также планируют объяснять, что показанное в порно — актерская игра.

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