Парень проучил раздражающего его соседа и восхитил пользователей сети

Пользователь Twitter под ником arnablompat пожаловался на своего соседа по квартире, который пытался проучить его за мелкие бытовые промахи. Как сообщает WorldOfBuzz, изобретательность неизвестного мужчины восхитила пользователей сети.

Сосед arnablompat, раздраженный его поведением, развесил по всей квартире записки с саркастическими замечаниями. «Неважно, кто не моет тарелки, я молюсь о том, чтобы он стал бесплодным», — гласила одна из них. «Просто оставь их включенными, Махатир заплатит по всем счетам», — сообщалось в стикере на электрических выключателях. «Кто не расставляет свою обувь как надо — я буду молиться, чтобы он однажды сошел с ума», — сообщалось в третьей.

Публикация собрала несколько тысяч лайков и множество комментариев. Подписчики советовали автору не конфликтовать и вести себя так, чтобы его соседу было комфортно. Некоторые предположили, что он наверняка хороший парень с чувством юмора, просто сильно устал от поведения arnablompat. «При совместном проживании проявляется худшее в людях», — поясняли они.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали юзера-вегетарианца за то, что он потребовал от больной жены приготовить ему специальное блюдо. Они назвали его поведение инфантильным.

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