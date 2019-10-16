Вегетарианец потребовал от больной жены блюдо без мяса и был раскритикован

Пользователь Reddit с ником Zimbello-13 столкнулся с критикой со стороны других юзеров сайта после того, как рассказал о том, что потребовал от жены приготовить ему блюдо без мяса во время ее болезни. Пост Zimbello-13 набрал больше 600 комментариев.

По словам Zimbello-13, у его жены было обострение эндометриоза, и она хотела порадовать себя, приготовив одно из своих самых любимых блюд — пасту с соусом болоньезе. Автор публикации объяснил, что является вегетарианцем уже на протяжении 10 лет, однако не против того, чтобы его жена ела мясо. Он добавил, что если супруга готовит себе мясное блюдо, она чаще всего готовит для мужа либо то же самое блюдо без мяса, либо что-то другое.

В этот раз женщина попросила у мужа разрешения не готовить ему вегетарианскую версию блюда, так как она чувствовала себя плохо, и это бы заняло много времени. Вместо этого она предложила ему приготовить еду для себя самостоятельно. Zimbello-13 пояснил юзерам, что обычно не готовит сам, поэтому он заявил жене, что она лишает его вкусного блюда.

Он также сказал ей, что не считает справедливым тот факт, что она потратит деньги на продукты для блюда, которое будет есть одна. Жена предложила оплатить расходы на готовку, но он отказался.

После этого супруга расплакалась и выразила недоумение по поводу того, почему муж не разрешает ей порадовать себя во время болезни. Zimbello-13 спросил, что думают об этой ситуации пользователи Reddit.

Большинство отнеслись к поведению юзера негативно. «Парень, ты же взрослый. Пора научиться готовить», — писал Burgundyisnavyred. «Один раз она решила не удовлетворить твои желания, а ты закатил истерику, как ребенок. Ты должен извиниться перед ней», — рекомендовал Little_honey_beee.

Ранее на Reddit стала популярной история о том, как пользователь под ником larrydavid1987 год обманывал жену, перекладывая дешевый майонез в банку от дорогого. Пользователи сети восхитились остроумным поступком юзера.

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