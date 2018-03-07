В сети разгневались из-за футболки для веганов с «позорным» рецептом

Посетители британского магазина Topshop высказали претензии к руководству сети из-за «позорной» футболки для веганов. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о розовой кофте из коллекции Tee & Cake (Чай и Пирожное) с изображением травоядного динозавра и подписью vegan (веган). Предполагалось, что такая одежда должна была пропагандировать отказ от продуктов животного происхождения. Однако покупатели обнаружили, что на бирке футболки нанесен рецепт торта, включающий в себя три куриных яйца и около 170 граммов масла: эти продукты исключены из диеты веганов.

Обиженные потребители стали выкладывать фотографии с купленными футболками в социальные сети, сопровождая снимки едкими комментариями. «Вы надсмехаетесь над веганами? Вам не стыдно за вашу продукцию? Вы действительно хотите содействовать такому негативу?» — обратилась пользователь под ником Bech к руководству Topshop.

Другие пользователи также осудили британский магазин за антивеганскую этикетку. «Мы были так рады, когда купили сегодня футболку, а затем увидели бирку. Вы можете это объяснить? Что за хрень?», — написал разгневанный вегетарианец.

Однако представители магазина не увидели в футболках ничего противоречивого. «Поскольку бренд называется Tee & Cake, у него есть причудливый рецепт на этикетке. Этикетка не имеет ничего общего с тем, что находится на передней части футболки», — заявил пресс-секретарь компании.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!