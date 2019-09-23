Отец принял менструальную чашу за игрушку сына и опозорился

Пользователь Reddit с ником Sothishappened2 поведал, как случайно поставил сына в неудобную ситуацию, разрешив ему рассказать в школе о менструальной чаше. Его пост на сайте набрал 58 тысяч лайков.

По словам мужчины, его сын начал играть с менструальной чашей, пока жена была в отъезде. Отец не знал, как выглядит это средство интимной гигиены, поэтому предположил, что мальчик забавляется с новой игрушкой. «За несколько дней она успела побыть сундуком с сокровищами и силовым полем, охраняющим космический корабль. Мы были с ней в парке, в магазине и в гостях на ужине», — признался юзер.

Затем мальчик взял менструальную чашу в школу, так как учитель накануне дал им задание принести в класс какую-либо вещь и рассказать о ней. Когда отец забирал сына из школы, учительница подошла к нему, чтобы поговорить. Она объяснила ему, что такое менструальная чаша, а мужчина в свою очередь сильно удивился, узнав о том, что она помещается внутри влагалища.

Пользователи сети посмеялись над произошедшим и вспомнили похожие ситуации. CraptasticFanDango рассказал, что одноклассник его сына однажды продавал аппликаторы тампонов его матери под видом телескопов. Lobstahfingah признался, что в детстве они с братом приняли презервативы отца за водяные шарики и играли с ними во дворе.

Ранее пользователь Reddit под ником hollieg0lightly рассказал о том, как его коллега-вегетарианец был шокирован информацией о происхождении желатина, с помощью которого делают мармелад. Он расстроился, узнав, что в состав его любимого мармелада входит продукт животного происхождения.

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