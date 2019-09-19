Девушка узнала о роли родителей в сексуальном фетише парня и испугалась

Пользовательница Reddit рассказала, что у ее возлюбленного есть определенная сексуальная фантазия, с которой, как оказалось, связаны его отец и мать. 21-летняя девушка задумалась, продолжать ли ей отношения с этим человеком.

По ее словам, она уже около четырех лет встречается с 26-летним парнем и в целом довольна, так как у них никогда не было скандалов и проблем. Также им удалось подружиться с семьями друг друга. Однако со временем она узнала о необычном фетише возлюбленного, который ее напугал.

Автор пояснила, что они любят сексуальные ролевые игры, однако в последнее время мужчине стала нравится одна, определенная. В ней девушка играет роль капитана небольшого ирландского судна, а он — неуклюжего матроса.

«Вначале мне было приятно так побаловать его с помощью претворения этой фантазии. Я нашла в этом элемент веселья, говорила с ирландским акцентом», — объяснила она. Однако во время одного из вечеров с родителями мужчины выяснилось, что фантазия взята из жизни.

Родители возлюбленного работали на ирландском судне, тоже капитаном и матросом. «Сыну неловко это вспоминать, но именно на той рыболовецкой лодке он был зачат», — сказала мать. Девушка поняла, что это не просто совпадение — сексуальная фантазия ее молодого человека связана с его рождением, а она играет роль его матери.

В комментариях многие были поражены историей. Некоторых рассмешили детали рассказа. Пользователь spnipo посчитал, что подобные фантазии не характеризуют человека негативно. «Я советую честно обсудить с ним это и постараться принять то, что он скажет, если сможете», — пояснил юзер. По его словам, девушке нужно быть вежливой в беседе на такую щекотливую тему.

Ранее пользователь Reddit собрал ответы сообщества о том, какие самые странные предпочтения в сексе им известны от друзей и близких. Тред за 12 часов набрал более 13 тысяч комментариев.

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