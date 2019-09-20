Парень посмеялся над презентацией с фото голой девушки и пожалел

Пользователь Reddit с ником Throwaway06382922619 рассказал, как испортил отношения с девушкой, посмеявшись над ее презентацией, в которой она использовала свои обнаженные снимки.

Пара на протяжении пяти лет поддерживала отношения на расстоянии. Молодые люди часто посылали друг другу откровенные фотографии и видео, однако встречаться у них получалось редко. Во время последнего свидания девушка решила показать парню сделанную в программе PowerPoint презентацию с фото, на которых она была голой.

Юзер отметил, что ему нравится смотреть на подобные снимки, однако его рассмешило то, что девушка сделала переходы между слайдами подобно тем, которые используют при составлении школьной презентации. «Мне было трудно сдержать смех, но когда один из слайдов разбился, как стекло, перед появлением другого, я не выдержал и рассмеялся», — сказал он.

Девушка смутилась и обиделась на парня. На следующее утро, когда он улетел, их ждал неловкий разговор. Пользователь поделился с другими комментаторами опасением, что после инцидента отношения между ними не будут прежними. Позже автор поста удалил свой рассказ с Reddit, однако Twitter-аккаунт Relationships.txt успел сделать скриншот публикации.

Юзеры признали, что ситуация действительно была смешной. Один из них посоветовал пользователю извиниться с помощью презентации PowerPoint, где были бы такие же переходы и фото его в нелепых позах. «Скажи ей, что ценишь ее старания, потому что они были продиктованы любовью. Прими ее чувства и скажи, что не хотел ее обидеть», — порекомендовал другой комментатор.

Ранее девушка рассказала посетителям Reddit о смутившей ее сексуальной фантазии бойфренда, с которой, как оказалось, связаны его отец и мать. Узнав об этом, 21-летняя девушка задумалась, продолжать ли ей отношения с этим человеком.

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