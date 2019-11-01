Дети богачей познали бедность и поделились впечатлениями

Пользователи Reddit, выросшие в богатых семьях, рассказали о своем первом столкновении со средним классом и бедностью. Тред с историями золотой молодежи быстро набрал популярность.

Один из комментаторов рассказал, что его родной дядя был известным рок-артистом, поэтому в его доме всегда водились деньги. Привыкнув к хорошим машинам и отдыху в доме у океана, он был поражен, выяснив в восьмилетнем возрасте, что такие родственники есть не у всех. Женщина под ником somethngrandom2635 призналась, что повела себя глупо на свидании с мальчиком, так как выросла в других условиях: когда школьник стал рассказывать ей, что живет без отца в крошечной квартире, она не смогла понять причин. «Извини, Даррен, ты был хорошим чуваком, а я тупица», — просила она прощения.

Несколько комментаторов признавались, что были шокированы, повзрослев. Один из них был удивлен, узнав, что не все люди живут в особняках, другой — что не у всех есть частный пляж. Многие из них, достигнув совершеннолетия, были вынуждены зарабатывать сами, и их качество жизни резко ухудшилось.

Некоторые пользователи признавались, что богачами не были, но хорошая жизнь также ограничила их взгляды на жизнь. Например, один из юзеров не мог поверить, что для некоторых лапша быстрого приготовления может быть основной едой. Другой рассказал, что его одноклассники не смогли скинуться вместе с ним на доброе дело, поскольку сами подрабатывали после школы, помогая семье. Ряд комментаторов заявили, что их семья смогла оплатить их обучение в колледже, и они не сумели понять тех, кто был вынужден брать кредит.

Многие подписчики треда признавались, что, будучи детьми, в принципе не могли оценить чье-либо благополучие. «Я помню лето, когда я и моя мама жили в машине, и я подумал, что это самая крутая вещь. Оказывается, мы были просто бездомными», — разоткровенничался один из них.

Ранее один из пользователей снискал поддержку в сети после того, как признался, что выдал бывшую девушку ее новому парню. Он рассказал ему, как она жестока и безжалостна в отношениях.

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