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Мужчина выдал все проступки бывшей ее новому парню и снискал поддержку в сети

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Пользователь Reddit под ником pooiiiyteewwe рассказал, что выдал новому возлюбленному своей бывшей все ее проступки, и уточнил у подписчиков, корректно ли такое поведение. Многие пользователи сети поддержали его.

Мужчина рассказал, что бывшая во время их романа вела себя очень неуважительно: она постоянно унижала и оскорбляла его, никогда не поддерживала. После того как он решил порвать с ней, девушка стала вести себя еще хуже. «Она постоянно звонила мне, а когда я наконец взял трубку, она кричала и проклинала меня, а затем умоляла меня вернуться. Позже я узнал, что она изменила мне», — рассказал автор поста.

Через некоторое время он встретил бывшую в баре в компании другого мужчины. Дождавшись, пока она уйдет в туалет, он подошел к ее избраннику. Тот был испуган и принялся оправдываться, но автор заявил, что хочет предупредить его о том, с какой «сумасшедшей сукой» тот связался. Чтобы ничего не объяснять, pooiiiyteewwe просто включил ряд голосовых сообщений и показал ему переписки. «Он был в ужасе от всех гадостей и ужасных вещей, которые говорила моя подруга, и я рассказал ему всю историю. Он поблагодарил меня и вышел из бара», — рассказал автор. Позднее он узнал, что парень расстался с его бывшей.

Пользователи Reddit поддержали мужчину, отметив, что эта практика очень распространена среди девушек. «Женщины предупреждают других женщин о своих агрессивных парнях. Почему мужчины не могут сделать то же самое?» — говорили они. Многие замечали, что люди неисправимы, поэтому автор треда, по-видимому, спас парня от больших неприятностей. «Я был бы признателен за это. Чувак увернулся от пули благодаря тебе, и не каждый мужчина был бы таким же честным, как ты», — высказался один из комментаторов.

Ранее женщины на Reddit рассказали о наиболее важных, на их взгляд, жизненных правилах, которых должна придерживаться каждая. Большинство из них касались взаимовыручки и солидарности.

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