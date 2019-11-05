Парень взял на свадьбу подругу вместо собственной девушки и нарвался на критику

Пользователь Reddit под ником verticon1234 выбрал в качестве пары на свадьбу сестры подругу вместо собственной девушки и попросил сообщество помочь ему разобраться. В комментариях многие посчитали, что парень совершает ошибку и поступает некорректно.

По словам 23-летнего юзера, сестра объявила о свадьбе за границей еще за четыре месяца до того, как он встретил свою 22-летнюю возлюбленную. В тот момент он решил взять подругу, с которой давно знаком и пообещал не отказываться от ее кандидатуры в пользу возлюбленной, так как «давний друг лучше недавно знакомой девушки».

Verticon1234 встречался со своей партнершей уже восемь месяцев. Оказалось, что девушка и подруга учились в одной школе, но не общались в то время. Парень пояснил, что заранее сказал о ситуации со свадьбой и в начале это не беспокоило его вторую половину. Однако со временем она изменила свою позицию — на это повлияло мнение ее друзей и желание его родителей видеть ее с ним в паре на свадьбе, считает автор рассказа.

В итоге она предложила не общаться во время его поездки на свадьбу, а по возвращении девушка примет решение, сможет ли продолжить с ним отношения. Пользователь подчеркнул, что намерен исполнить обещание, но в то же время переживает, что оплошал, не предприняв заранее мер, чтобы с ним поехала возлюбленная.

Комментаторы согласились с тем, что было ошибкой не поменять планы. По мнению большинства, поездку нужно было предложить не подруге, а девушке. Пользователь BBBux подчеркнул, что обещание было спорным, но еще более странно то, что подруга не пошла на уступки и готова поехать на свадьбу вместо девушки. MorphieThePup предполагает, что на самом деле приятельница испытывает романтические чувства к парню и намерена воспользоваться моментом уединения для признания.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали девушку, которая изменила своему парню в фотобудке прямо на свадьбе знакомых. Жена изменщика выложила снимок в социальную сеть на следующий день после церемонии.

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