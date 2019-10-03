Геймеры обручились после трех свиданий благодаря Minecraft

Кристен Росалес из США и британец Фил Уотсон познакомились в онлайн-игре и обручились после третьей личной встречи. Об этом сообщает The Sun.

Пара познакомилась на сайте онлайн-игр в 2016 году. Издание отмечает, что они живут в 5 тысячах миль (8 тысячах километров) друг от друга. Их объединила любовь к игре Minecraft, девушка утверждает, что не смогла бы общаться с Уотсоном, если бы он не смотрел стриминговые видео.

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Геймер предложил девушке встречаться еще до личной встречи. Ее друзья не понимали таких отношений и убеждали, что это невозможно. Однако через несколько месяцев онлайн-общения парень прилетел в США. Влюбленные утверждают, что еще на первой встрече им показалось, что они знают друг друга месяцами. Второе свидание прошло в Лондоне, а в Лас-Вегасе, на третьем свидании, Уотсон сделал предложение на колесе обозрения.

Девушка добавила, что после свадьбы они планируют жить вместе. Она выразила свою благодарность игровому миру за встречу с ее любовью. Росалес сказала, что их компьютеры будут стоять рядом и они будут вместе играть.

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