Бросивший самую сексуальную ведущую геймер остался без машины и дома

Бывший игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин, расставшийся с телеведущей и фотомоделью Янет Гарсией, остался без машины и дома. Об этом геймер рассказал в своем Twitter-аккаунте.

«За последние 24 часа мою машину разбил мусоровоз, а мой дом почти сгорел», — написал Мартин.

В конце июля Мартин расстался с Гарсией. Игрок объяснил это стремлением повысить уровень выступлений. Однако после расставания с девушкой Мартин провалил два турнира подряд. Команда сompLexity Gaming не попадала в десятку лучших на последних соревнованиях. В итоге Мартин принял решение уйти из киберспорта.

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.

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