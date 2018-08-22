Отказавшийся от самой сексуальной ведущей геймер провалил второй турнир подряд

Игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин, бросивший телеведущую и фотомодель Янет Гарсию, проиграл второй турнир подряд. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы проиграли. Я вернулся в этом году, сказав, что буду побеждать чемпионов. Мне так плохо. На самом деле наша команда могла это сделать. Я геймер, и я стану чемпионом», — написал Мартин.

В конце июля команда сompLexity Gaming заняла 11-12-е место на турнире 2018 CWL Pro League Stage 2, получив 12,5 тысячи долларов на четверых. 19 августа на 2018 Call of Duty World League Championship с общим призовым фондом в 1,5 миллиона долларов команда Мартина стала 13-16-й, заработав 15 тысяч долларов.

Мартин пообещал взять реванш в следующий раз. Он также попросил болельщиков не спрашивать о возвращении к бывшей девушке, так как карьера для него до сих пор важнее отношений.

24 июля стало известно о расставании Мартина и Гарсии. Игрок объяснил это стремлением повысить уровень выступлений.

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.

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