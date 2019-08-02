Игрового блогера выкупили за миллиард долларов

Известный стример Twitch Тайлер Блевинс (Tyler Blevins), известный под псевдонимом Ninja, подписал контракт с другим сервисом прямых игровых трансляций — Mixer от Microsoft, сообщает The Verge.

Главный стример популярнейшей игры Fortnite и одна из звезд Twitch теперь будет проводить стримы эксклюзивно у конкурента. Переход 28-летнего Ninja является важным моментом в развитии игрового направления Microsoft.

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Компания купила сервис Beam в 2016 году и переименовала его в Mixer. Однако за эти годы ему так и не удалось стать серьезным конкурентом таких крупных игровых стриминговых платформ, как Twitch и YouTube.

Стример подчеркнул, что из-за перехода его трансляции не претерпят никаких изменений. После анонса в Twitch рассказали, что гордятся достижениями стримера и пожелали ему удачи.

Как сообщил журналист ESPN Комо Койнаровски (Komo Kojnarowski), контракт заключили на шесть лет на 932 миллиона долларов (60,8 миллиарда рублей).

О переходе было объявлено спустя всего несколько дней после проведения международного чемпионата по игре Fortnite в Нью-Йорке. Ninja принимал участие в турнире, а также поработал на нем комментатором.

Во время чемпионата один из игроков, 15-летний Джейден Эшмен (Jaden Ashman) выиграл 1,125 миллиона долларов (более 70 миллионов рублей). Мать подростка рассказала, что сын регулярно играл в Fortnite и ей это совершенно не нравилось.

Блевинс достаточно широко известен и вне игрового сообщества. Он стал первым профессиональным геймером, попавшим на обложку спортивного журнала ESPN. После анонса на канал Ninja на Mixer уже подписались более 200 тысяч человек. При этом до конца августа открыта бесплатная подписка в честь его перехода на новую платформу.

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