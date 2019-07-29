Игравший сутками в видеоигры подросток взбесил мать и заработал состояние

Игрок в Fortnite 15-летний Джейден Эшмен (Jaden Ashman) выступил на кибертурнире и выиграл 1,125 миллиона долларов (более 70 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Эшмен поучаствовал в международном киберспортивном турнире по Fortnite в Нью-Йорке, где в паре с другом из Нидерландов Дэйвом Йонгом стал вторым в своей дисциплине. В сумме они заработали 2,25 миллиона долларов (более 140 миллионов рублей).

Мать подростка Лиза Даллман рассказала, что сын регулярно играл в Fortnite и ей это совершенно не нравилось. Она призналась, что однажды в гневе кинула его игровую приставку и сломала гарнитуру.

По словам женщины, заработанное сын потратит постепенно и не на роскошь. «У него будет пожизненная доставка еды на дом, и думаю этого ему хватит. Просто сидеть играть в видеоигры и есть, это в стиле Джейдена», — рассказала Даллман.

Fortnite — бесплатная онлайн-игра, в которой игроки сражаются за выживание между собой на острове. В нее играют десятки миллионов игроков со всего мира. Игра доступна на всех популярных игровых платформах, включая ПК, мобильные устройства и консоли. Fortnite популярен среди YouTube-блогеров и стримеров — трансляции игры также собирают большую аудиторию. По игре регулярно проводятся турниры.

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