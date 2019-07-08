Геймер разозлился на просьбу беременной подруги поужинать вместе и напал на нее

Геймер из австралийского города Сидней признал себя виновным в нападении на беременную сожительницу после того, как она позвала его поужинать с семьей. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald. Заседание суда прошло в понедельник, 8 июля. Приговор огласят 26 августа.

Согласно материалам суда, в декабре прошлого года Люк Джеймс Мандей (Luke James Munday) поссорился со своей беременной возлюбленной Грейс Кэмпбелл (Grace Campbell). Мужчина играл в онлайн-игру Fortnite и вел прямую трансляцию происходящего, когда его позвали ужинать.

Женщина несколько раз повторила просьбу и, разъяренная тем, что австралиец каждый раз отвечал «уже скоро», зашла в его кабинет и кинула в него и компьютер «некими предметами». Мандей поднялся, ударил ее по лицу и толкнул на пол.

На прямую трансляцию попала ругань мужчины, громкий звук удара и крики Кэмпбелл. Инцидент не попал на видео из-за расположения веб-камеры.

Мандей признался в содеянном и заявил, что раскаивается и не должен был так поступать.

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